أبرز الموادأهم الاخبارمحليات

“الغذاء والدواء” تفرض حظراً على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 فبراير 2023 - 10:51 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة البرانس الأطلسية بفرنسا.

وأضافت أن هذا الحظر جاء على خلفية التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على تقرير التبليغ الدوري الصادر من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية، والذي يفيد بتفشي مرض نيوكاسل في هذه المنطقة بفرنسا.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت مؤخرا رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة فينيستر بفرنسا.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 فبراير 2023 - 10:51 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى