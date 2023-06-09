“الغذاء والدواء” تفرض عقوبات على 24 منشأة مخالفة لنظام توفُّر الأدوية

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فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، عقوبات على 24 منشأة صيدلية لمخالفتها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بسبب عدم الالتزام بتوفير المستحضرات المسجلة للسوق المحلي.

وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن مفتشيها رصدوا خلال شهر إبريل، 8 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية، و12 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و4 منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وفرضت الهيئة، بحق المنشآت المخالفة، العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن النظام يُلزم المنشآت أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ 6 أشهر من جميع مستحضراتها.

كما أن على تلك المنشآت الإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.