“الغذاء والدواء” تقدم نصائح عند شراء وتخزين المكسرات

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قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من النصائح والإرشادات عند شراء وتخزين المكسرات، وبينها ضرورة التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض.

وأوضحت الهيئة، أن الإرشادات تتضمن شراء المكسرات من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين، وحفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق، إلى جانب حفظها في درجات حرارة منخفضة.

ولفتت إلى أن المكسرات تعتبر من الوجبات الخفيفة المفيدة للصحة بشرط تناولها بكميات محددة، إلا أنها قد تكون مصدراً للملوثات الغذائية مثل السموم الفطرية، مشيرةً إلى أن السموم الفطرية (الأفلاتوكسين) هي مركبات سامة تنتجها بعض الفطريات بشكل طبيعي.