الغذاء والدواء تقدم نصائح لفاعلية أكبر تجاه الآفات

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قالت هيئة الغذاء والدواء أن الهدف من استعمال المبيدات هو مكافحة الآفات، ولكن قد يتطور لدي الآفة المستهدفة مقاومة للمبيدات تحد من فعالية المبيد وتأثيره على الآفة.

وأوضحت الهيئة أن بعض الممارسات في مكافحة الآفات تؤدي لحدوث مقاومة لدي الآفات، ومن هذه الممارسات ما يلي:

الاستخدام المستمر والمتكرر لنوع معين من مبيدات الآفات.

تطبيق معدلات استخدام أقل أو أعلى من تلك الموصى بها على ملصق المبيد.

معاملة طور اليرقة وطور الحشرة الكاملة في آن واحد باستخدام مركب واحد أو بأحد المركبات ذات الصلة به.