“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة إضافة مواد إلى قمح الخبز تؤدي إلى الإصابة بـ”السكري”

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كشفت هيئة الغذاء والدواء حقيقة إضافة مواد إلى القمح المصنوع منه الخبز، تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

وأكدت في ردها على تغريدة نشرها أستاذ علم المسرطانات فهد الخضيري، على “تويتر”: لا يسمح بإضافة أي مادة مضافة لدقيق القمح إلا بعد التأكد من سلامتها ومأمونيتها، إضافة إلى ذلك فإن المواصفات الدولية تسمح أيضًا باستخدام هذه المواد مثل مواصفات هيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ومواصفات الاتحاد الأوروبي “.

وكان “الخضيري” قد نشر تغريدة على حسابه بـ” تويتر”، قائلا:” الخبز حالياً مليء بالمضافات الصناعية(محسنات و مثبتاتو ملونات، وصناعيات لتحسين الخبز، وهو السبب لانتشار مرض السكري”.

وأضاف :” اتبنى حملة لمن يريد خفض السكر التراكمي،الوزن، تجنب مشاكل تهيّج القولون الذي قد يثيره الخبز الان اسمها :حملة استبدل الخبز بالملعقة (ولأن الخبز يستخدم لحمل الغذاء؟اتركه) ” .