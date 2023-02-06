“الغذاء والدواء” تكشف عن الأسماء المختلفة للملح.. تعرَّف عليها

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الأسماء المختلفة للملح التي تُضاف إلى المنتجات الغذائية.
وأشارت الهيئة إلى أن للملح أسماءً عدة تُكتب على البطاقة الغذائية للمنتجات، وهي: الصوديوم وفوسفات الصوديوم ونترات الصوديوم وبنزوات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم و(باكنج صودا) وباكنج باودر والملح البحري وغلوتامات أحادية الصوديوم.
ودعت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى قراءة البطاقة الغذائية بشكلٍ جيد قبل اختيار المنتجات.
تعرّف على مسميات الملح المختلفة، مثل "الصوديوم – باكنج باودر" وغيره التي تتواجد في المنتجات الغذائية.#المتسوق_الذكي #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/uKIc086E65
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 4, 2023