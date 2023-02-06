“الغذاء والدواء” تكشف عن الأسماء المختلفة للملح.. تعرَّف عليها

ودعت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى قراءة البطاقة الغذائية بشكلٍ جيد قبل اختيار المنتجات.

تعرّف على مسميات الملح المختلفة، مثل "الصوديوم – باكنج باودر" وغيره التي تتواجد في المنتجات الغذائية.#المتسوق_الذكي #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/uKIc086E65 — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 4, 2023