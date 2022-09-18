أبرز الموادمحليات

“الغذاء والدواء” تنصح بعدة إرشادات خلال استخدام الأدوية لتجنب أي مخاطر

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:19 صباحًا

المناطق_الرياض

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمجموعة من الإرشادات خلال استخدام الأدوية لضمان عدم الإصابة بأي مخاطر صحية.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب قبل صرف الدواء من الصيدلية إخبار الصيدلي بوجود أي حساسية دوائية، وجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والأدوية الشعبية والمكملات الغذائية والفيتامينات، وكذلك إخباره بوجود حمل أو محاولة حدوث حمل.

ودعت إلى الاحتفاظ بالدواء في علبته الأصلية وعدم خلطه مع الأدوية الأخرى، وعدم مشاركته مع شخص آخر، وقراءة كافة معلومات الدواء والاحتفاظ بالنشرة الداخلية المصاحبة.

أخبار قد تهمك
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:19 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock