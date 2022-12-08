“الغذاء والدواء” توضح آلية اكتشاف نظامية الادعاءات المذكورة على ملصق المنتجات التجميلية

وعرّفت الهيئة، وفق إنفوجرافيك نشرته اليوم، الادعاءات بأنها أي معلومة عن طبيعة أو تأثير أو فعالية أو المحتويات المذكورة على عبوة المنتج أو في الدعاية لها، وتشمل الصور والرسوم والرموز بأي شكلٍ من الأشكال ينص على أو يدعي أو يلمح أن للمنتج خصائص محددة.