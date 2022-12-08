“الغذاء والدواء” توضح آلية اكتشاف نظامية الادعاءات المذكورة على ملصق المنتجات التجميلية

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن الادعاءات على ملصق المنتج التجميلي تبيّن طبيعته وطريقة عمله وغيرها من المعلومات، لافتة إلى إمكانية التأكّد من نظامية الادعاءات المذكورة ومطابقتها عبر زيارة الرابط من خلال مسح الباركود على العبوة.
وعرّفت الهيئة، وفق إنفوجرافيك نشرته اليوم، الادعاءات بأنها أي معلومة عن طبيعة أو تأثير أو فعالية أو المحتويات المذكورة على عبوة المنتج أو في الدعاية لها، وتشمل الصور والرسوم والرموز بأي شكلٍ من الأشكال ينص على أو يدعي أو يلمح أن للمنتج خصائص محددة.
ولفتت إلى أنه يمكن التأكّد من نظامية الادعاءات من خلال مطابقتها مع تعريف المنتج التجميلي أو التقديم على الخدمة الاختيارية لتقييم ادعاءات منتجات التجميل.