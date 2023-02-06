“الغذاء والدواء” توضح الفرق بين العصير والنكتار والشراب

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الفرق بين مشروبات العصير والنكتار والشراب من حيث نسبة تركيز الفاكهة فيها والمكونات التي تتواجد بها.

وبيّنت الهيئة، أن عصير الفاكهة هو مشروب يحتوي على عصير الفاكهة بتركيز 100% ويعتبر خالياً من الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة، وأما نكتار الفاكهة هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 30% ويحتوي على مكونات أخرى مثل الماء والمواد الحافظة والسكر.

ونوهت إلى أن شراب الفاكهة هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 10% ويحتوي على مكونات أخرى مثل الماء والمواد الحافظة والسكر.