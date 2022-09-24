الغذاء والدواء توضح المخاطر الصحية لاستهلاك الملح بكثرة

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن استهلاك الملح بكثرة قد يؤدي إلى مخاطر صحية، لإرتفاع نسبة الصوديوم فيه.

وأشارت عبر حسابها على “تويتر” إلي أن الصوديوم يلعب دور مهم في العمليات الحيوية في الجسم ووظائف الخلايا.

وتابعت أن ارتفاع استهلاك الصوديوم يرتبط بمخاطر صحية منها أمراض القلب، أمراض الأوعية الدموية، السكتة الدماغية.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الصوديوم وعدم تجاوز 5 غرامات من الملح يومياً للبالغين.