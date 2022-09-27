«الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة الصوديوم الموجود في المياه المعبأة

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، إن الصوديوم في المياه المعبأة موجود بنسب قليلة جدا ولا يشكل خطرا على صحة المستهلك الذي لا يعاني من مشاكل صحية .

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا عبر حساب الهيئة، قائلا: ” هل مياه الشرب المعبأة تسبب أمراض ضغط الدم والتهاب المسالك البولية، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم؟ ” .

مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم

وأضافت أن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وتابعت: قراءتك للبطاقة الغذائية خلف العبوات، تساهم في معرفتك لكميات الصوديم بكل منتج غذائي مما يسهل عليك الاختيار الأصح.