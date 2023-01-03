“الغذاء والدواء” توضح خطوات معرفة مواصفات المنتجات عبر المتجر الإلكتروني

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية وخطوات البحث عن مواصفات المنتجات في المتجر الإلكتروني من أجل الوقوف على مدى سلامة تلك المنتجات.

وأكدت الهيئة، أنها تضع أنظمة ولوائح فنية ومواصفات للمنتجات التي تقع تحت اختصاصها وتتوافق مع معايير تضمن سلامة ومأمونية المنتج للمستهلك؛ حيث يمكن لأي مستخدم البحث في قاعدة بيانات المتجر الإلكتروني للمواصفات عن أي مواصفة دون الحاجة لتسجيل الدخول.

ولفتت إلى أن الخطوات تتضمن الدخول على صفحة المتجر الإلكتروني للمواصفات، واختيار قطاع المواصفة المطلوب، ثم اختيار آلية التطبيق المطلوبة، وبعدها تتم كتابة عنوان أو رقم المواصفة المراد البحث عنها، ليظهر عند البحث البيانات المطلوبة للمواصفة.