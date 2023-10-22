“الغذاء والدواء” توضح طريقة التعرُّف على أسعار الأدوية والمنتجات

وأضافت الهيئة، رداً على استفسار أحد المتابعين عبر منصة (إكس)، حول أسباب إزالة “التاق” الخاص بالسعر من علب الدواء، بأنه يمكن التأكّد من السعر المحدّد من قِبل الهيئة من خلال قراءة الباركود (ثنائي الأبعاد) الموجود على العبوة عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة.