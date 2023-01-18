الغذاء والدواء تُحذر من مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية بحذر، مثل (أيبوبروفين)، لأنها قد تزيد من احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إنفوجراف صادراً عنها أبرز استخدامات الأدوية والأعراض الجانبية التي تسببها.

مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية

هي أدوية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدويـة وصفية وغير وصفية مثـل: أيبوبروفين lbuprofen وديكلوفيناك Dictofenac.

استخدامات الأدوية غير الوصفية منها: ألم الأسنان، التهاب الأوتار والتواء المفاصل، وارتفاع الحرارة وألم الدورة الشهرية.

أعراضها الجانبية

جفاف الفم، وألم وحموضة بالمعدة، وغثيان، وإمساك، وصـداع، وإسهال.

احتمالات النزيف

تزداد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسببها عند:

1ـ الاستخدام اليومي أو المنتظم.

2ـ مَن لديهم تاريخ مع قرحة المعدة.

3ـ من لديه مرض متقدم بالكبد.

4ـ التدخين.

5ـ الأشـخاص أكبر من 65 سنة.

ودعت الهيئة لتقليل مخاطرها إلى:

ـ إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبـي الكامل شاملاً خاصة مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة لموازنة المخاطر والمنافع.

ـ استخدام أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة وعند إتمام 10 أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب.