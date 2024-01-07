“الغذاء والدواء”: رصد نحو 8 آلاف مخالفة خلال أكثر من 58 ألف جولة رقابية في عام 2023

المناطق_واس

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء في العام 2023م أكثر من (58 ألف) جولة رقابية رصدت خلالها ما يقارب من (8 آلاف) مخالفة على منشآت خاضعة لإشرافها في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضحت “الهيئة” أنها أغلقت (259) منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي ما يقارب من (320 ألف) إرسالية، تم رفض نحو (4 آلاف) منها، مفيدةً أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال (51) دقيقة.

وتنفّذ “الغذاء والدواء” حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

وتدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.