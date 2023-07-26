“الغذاء والدواء”: رصد 128 مخالفة خلال 4719 زيارة تفتيشية في شهر يونيو

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (128) مخالفة خلال (4719) زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها في شهر يونيو 2023م.

وأوضحت “الهيئة” أنها نفّذت (3052) زيارة لمنشآت غذائية، و(193) لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(1471) لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و(726) جولة رصد وتقصي على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

وأشارت إلى أنها أغلقت (17) منشأة لعدم حصولها على ترخيص أو بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأوقفت (3) من خطوط الإنتاج، وأتلفت (667) كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ (39.077) إرسالية، تم رفض (312) منها.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.