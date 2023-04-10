“الغذاء والدواء”: فرض عقوبات على “54” منشأة مخالفة لم توفر مستحضراتها للسوق خلال شهر مارس

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فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على (54) منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المفتشين رصدوا (22) منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و (21) منشأة لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني و (11) منشأة صيدلية لعدم التزامها بالإبلاغ عن حالة توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.