“الغذاء والدواء”: لقاح فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري يقيان من الإصابة بسرطان عنق الرحم

المناطق_الرياض
نوّهت هيئة الغذاء والدواء بأن معظم المصابين بسرطان عنق الرحم لا تظهر عليهم العلامات أو الأعراض، لافتة إلى أن أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (من عمر 11 إلى 45 سنة)، وإجراء الفحص دورياً، يساعدان على الوقاية من الإصابة به.
وأوضحت الهيئة أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيس للإصابة بسرطان عنق الرحم الذي يعد رابع أنواع السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء في العالم.
وتابعت الهيئة في إنفوجراف معلوماتي لها، أن سرطان عنق الرحم تسبّب في وفاة 342 ألف امرأة خلال عام 2020 فقط، وتمّ تشخيص 604 آلاف امرأة حول العالم بالمرض.
وأضافت أن فيروس الورم الحليمي هو عدوى تسبّبها مجموعة من الفيروسات الشائعة جداً في جميع أنحاء العالم وتُصيب الجهاز التناسلي وغالباً تنتقل من خلال التلامس الجلدي دون أي علامات أو أعراض، ويمكن أن تسبّب الثآليل التناسلية أو سرطان عنق الرحم.