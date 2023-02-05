الغذاء والدواء: لن نسمح بدخول بدائل اللحوم إلا من المصادر النباتية الحلال والمطابقة للمواصفات

أكد مشعل المطيري، المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، أنهم لن نسمح بدخول بدائل اللحوم إلا من المصادر النباتية الحلال والمطابقة للمواصفات.

وقال المطيري، في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج ياهلا الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “الهيئة تتابع هذا الموضوع بشكل مستفيض، والموضوع أبعد من مسحوق الحشرات فقط العديد من دول العالم تبحث عن مصادر أكثر استدامة للأمن الغذائي” .

وأضاف: “هناك مصادر عديدة للبروتين منها مصادر للحشرات، وهناك مصادر لحوم مستنبتة مخبريًا، وهذا يخص دول العالم ولا يسمح للمملكة العربية السعودية استيرادها، والمصدر الثالث مصادر اللحوم النباتية مثل فول الصويا وهذه موجودة في العالم والمملكة ايضًا”.

وأكمل: “نحن هناا لا نسمح إلا ببدائل اللحوم من مصادر نباتية فقط، والمملكة لا تسمح إلا ببدائل اللحوم من مصادر نباتية فقط، والمصادر التي تثبت أنها حلال، وتتطابق المواصفات”.

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