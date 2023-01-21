“الغذاء والدواء”: هكذا يتم قياس السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد يومياً

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المقصود بالسعرات الحرارية وكم يحتاج الفرد منها يومياً سواءً للرجل أو المرأة أو الطفل، مشيرةً إلى أنها توفر حاسبة للسعرات الحرارية عبر موقعها الإلكتروني.

وبيّنت الهيئة، أن السعرات الحرارية هي وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، حيث يمكن قياس تلك الطاقة بالوحدة الصغرى (سعر حراري) أو الكبرى (كيلو سعر حراري)، لافتةً إلى أته يتم تحديد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد بناءً على عوامل الوزن والطول والعمر والجنس والنشاط البدني.

وأضافت أن الرجل يحتاج في المتوسط إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية في اليوم، فيما تحتاج المرأة ما يقارب 2000 سعرة حرارية، كما يحتاج الطفل إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية.