“الغذاء والدواء” و”موهبة” تعززان تعاونهما لخدمة الموهوبين

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وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” , اليوم، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك، والمساهمة في تحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رأس المال البشري.

ومثّل “الهيئة” في توقيع المذكرة معالي رئيسها التنفيذي الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل مؤسسة “موهبة” أمينها العام الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تبادل الخبرات والمعلومات لتنفيذ برامج مشتركة، والتوعية بتنظيمات وتشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، والدعم العلمي والعملي في عمليات التطوير والأبحاث والابتكار، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة موجهة للطلبة الموهوبين مرتبطة بمجال عمل “الهيئة”.

وتشمل مجالات التعاون تقديم “الغذاء والدواء” تدريباً ميدانياً لأعضاء رابطة “موهبة” واستضافتهم في اللقاءات المختلفة، ومشاركة الطرفين في الحملات التوعوية والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية.