“الغذاء والدواء”: 5 فوائد للدراسات السريرية.. ونراقب سلامة المُشاركين

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استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية عمل الدراسات السريرية والفوائد التي تنتج عن القيام بها، خاصة على مستوى اكتشاف العلاجات الجديدة.

ونوهت الهيئة إلى أن الدراسات السريرية تُبنى على معايير علمية صارمة بهدف حماية المرضى، ومساعدة الباحثين على اكتشاف أدوية جديدة للأمراض أو الوقاية منها، والتأكد من سلامة وفعالية الدواء، واكتشاف طرق للتشخيص أو تقليل فرص تطور المرض.

ولفتت إلى أنها تُشرف على إنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات المُسجلة، للتأكد من حماية وسلامة المشاركين، وجودة ودقة البيانات الناتجة عن هذه الدراسات، والتزام الباحثين والجهات الباحثة بجميع البروتوكولات، وتفتيش الأماكن التي أُجريت بها الدراسات السريرية.