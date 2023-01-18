الغذاء والدواء: 6 أعراض جانبية لمضادات الالتهاب غير الاستيرويدية

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نصحت هيئة الغذاء والدواء عند استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية مثل (أيبوبروفين) بأهمية الانتباه للعوامل التي تزيد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأعراض الجانبية لمضادات الالتهابات الاستيرويدية تشمل :

الأعراض الجانبية

– الصداع

– الغثيان

– جفاف الفم

– الإمساك

– الإسهال

– ألم وحموضة بالمعدة

احتمالية حدوث نزيف

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي تزداد بسببها عند الأسباب التالية:

– الاستخدام اليومي أو المنتظم

– التدخين

– من لديهم تاريخ مع قرحة المعدة

– الأشخاص أكبر من 65 عاما

– شرب الكحول

– من لديه مرض متقدم بالكبد

أهمية استشارة الطبيب

ونصحت لتقليل مخاطر استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية بإخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل شاملا أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة، لموازنة المخاطر والمنافع.

واستخدام أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة وعند إتمام 10 أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب.