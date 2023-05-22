“الغذاء والدواء”: 9 حقوق للمشاركين بالتجارب السريرية.. وهذه واجباتهم

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقوق وواجبات المُشاركين في التجارب السريرية منها معرفة تفاصيل الدراسة السريرية، وطبيعة وخصائص الدواء البحثي.

وأوضحت الهيئة أن حقوق المشاركين بتلك التجارب تتضمن معرفة الرعاية الطبية والطرق العلاجية البديلة، وضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، والمشاركة بالدراسة دون مقابل مالي وتتكفل بها الجهة الداعمة، والحصول على تعويضات عن المشاكل أو المخاطر.

ولفتت إلى أنه يحق للمشارك رفض المشاركة أو الانسحاب من الدراسة السريرية في أي وقت، مع الحصول على جميع المعلومات ووسائل الاتصال الخاصة بالبحث وفريق البحث ولجنة الأخلاقيات، وكذلك التواصل مع إدارة التجارب السريرية بالهيئة لمزيد من المعلومات.

وأشارت إلى أن واجبات المشاركين في التجارب السريرية تشمل الاطلاع على نموذج المشاركة والتوقيع عليه “الموافقة المستنيرة”، والالتزام والصدق في المعلومات، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الفريق البحثي وإبلاغه بأي تطورات، مبينةً أن “الموافقة المستنيرة” تُمثل العملية التي يؤكد فيها الشخص المتطوع رغبته بالمشاركة في تجربة معينة بعد إخباره بجميع عناصرها.