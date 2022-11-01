الغرفة التجارية بالرياض تفجر مفاجأة: نقترب من إطلاق تقنية جديدة لضبط المخالفين في السوق (فيديو)

قال عبد الله السديس، عضو لجنة الزراعة والمياه بالغرفة التجارية في الرياض، قريبًا سيتم معرفة مصدر أي فاكهة وخضار من خلال السجل الزراعي الذي تعمل عليه وزارة البيئة.

وأكد عضو لجنة الزراعة والمياه بالغرفة التجارية في الرياض، في تصريحات متلفزة، أن الوزارة الآن سجلت ما يسمى السجل الزراعي، بمعنى أن أي محــــصول يدخل الأسواق سـيكون معروف مصدره عن طريق تتبع ما يسمى بالسجل الزراعي.

وأضاف، أن هذا الأمر سيكون مطور إلكترونيًا، حيث يمكنك أن تعرف كمية الخضار والفاكهة، الواردة للسوق ومن أين مصدرها، وبالتالي هذا سيعطي انطباع واطمئنان كبير جدًا للمستهلك خلال العامين القادمين.

وأشار أن هذه التقنية، ستطبق خلال عامين، كما أن السجل الزراعي موجود بالفعل ولكن ربطه إلكترونيًا مع أسواق الجملة للخصار، سيكون قريبا، وسيكون هناك كنترول قوي بحيث لا يستيطع المزارع المخالف والمنتج المخالف أن ينزل إلى السوق.