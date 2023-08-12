الغرفة التجارية بالقصيم تطلق حزمة برامج تدريبية وتأهيلية مجانية

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تنطلق غداً حزمة من البرامج التأهيلية والتطويرية المجانية التي تنظمها الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، والتي تستمر حتى الـ 16 من أغسطس الجاري، وذلك ضمن خطتها التدريبية تحت عنوان “صيف غرفة القصيم: تأهيل وتدريب” حيث يقوم من خلالها عددٌ من المختصين في مجال ريادة الأعمال والتأهيل بطرح خبراتهم واستعراض تجاربهم ومعارفهم للمستفيدين والمهتمين من الجنسين.

ويشتمل البرنامج التدريبي، الذي تعمل على تنظيمه إدارة التدريب بغرفة القصيم، على العديد من الورش والموضوعات التي تتناول طرق ومفاهيم المحاسبة للمبتدئين وغير المختصين، كذلك معنى وكيفية التسويق العصري الحديث للمنتجات والمشاريع، إضافة إلى دراسة وتبيان القيمة المضافة وكيفية التعامل معها، ومهارات الهندسة الاجتماعية، ونظام العمل السعودي، والآلية والضوابط التي تقوم عليها التشريعات والتنظيمات التجارية.

وأوضح مدير إدارة التدريب في غرفة القصيم سعود أبا الخيل، أن البرنامج التدريبي سيكون مجانيًا ومفتوحًا للجنسين عبر منصة ZOOM مع منح المستفيدين لشهادات حضور وإتمام، مؤكدًا أن غرفة القصيم تسعى من خلال برامجها التدريبية والتأهيلية إلى تحقيق مستهدفاتها التنظيمية والتطويرية في مجتمع قطاع الأعمال والتنمية، وإيجاد ثقافة الاستدامة المثلى والمستمرة لاستثمار قدرات وطاقات المختصين؛ لخلق جيل استثماري وتنموي واعد وناجح.