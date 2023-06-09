“الغطاء النباتي” يحقق المركز الأول بجائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتميز البيئي في نسختها الأولى بمنطقة حائل

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حقق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المركز الأول بجائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتميز البيئي في نسختها الأولى بمنطقة حائل، ضمن مسار “الدوائر الحكومية والقطاع الخاص”.

وتتعدد جهود المركز في منطقة حائل عبر تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات البيئية المتنوعة، منها تنفيذ مشروع تشجير وتسييج (المرحلة الأولى) من متنزه حائل بزراعة آلاف الأشجار المحلية، وتطوير وتشجير “متنزه عثمر البري” وغرس 100 ألف شتلة منها 50 ألف شجرة طلح و50 ألف شجيرة متنوعة، وتنمية وتطوير “متنزه مشار الوطني”، كما قام المركز أيضا بزراعة 400 ألف شجرة في “متنزه بقعاء” وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطوير وتنمية الغطاء النباتي في محافظة بقعاء، إضافة إلى قيام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة حائل، لتعزيز التعاون في مجال تنمية الغطاء النباتي والتشجير وتطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في المنطقة.

وتعد جائزة أمير حائل للتميز البيئي في نسختها الأولى، هي جائزة سنوية تضم 5 مسارات، لتشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة في المنطقة، لتحفيز المجتمع المحلي والاهتمام في مفهوم البيئة المستدامة، وتطوير العمل البيئي ونشر الوعي نحو تأمين مستقبل الأبناء والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في تطوير منطقة حائل بكل مجالاتها البيئية.

ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.