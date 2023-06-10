الغفيلي يرأس وفد “الدفاع” بمعرض “ماديكس” في كوريا الجنوبية

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رأس معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية البحرية “ماديكس” في جمهورية كوريا الجنوبية.

وتجّول معالي قائد القوات البحرية والوفد المرافق له في المعرض، مطلعاً على العديد من الأجنحة ومنصات الشركات المتخصصة في مجال الدفاع البحري، وأحدث المنظومات والتقنيات الدفاعية الحديثة.

من جانب آخر،التقى معاليه على هامش المعرض، وزيرَ الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية السيد لي جونغ سوب، إلى جانب عدد من الشخصيات من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.

كما التقى معاليه رئيسَ أركان القوات البحرية الكوري الفريق أول لي جونج هو، حيث جرى -خلال اللقاء- بحث التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.