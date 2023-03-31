الغوث: كتاب “الأغاني” رسم صورة غير صحيحة للمجتمع العربي في الجزيرة.. وهذا ما أخطأ به طه حسين (فيديو)

أكد الدكتور مختار الغوث، الكاتب والمتخصص في اللغة العربية، أن كتاب “الأغاني” رسم صورة غير صحيحة للمجتمع العربي في الجزيرة.

وقال الغوث خلال ظهوره ببرنامج “الليوان” الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة روتـانا خليجية: ” أول من تحدث عن هذا بإستفاضة هو طه حسين، في كتابه الأيام، ولكنه لم يــمت حـــتى قال إن هذا الكلام الذي كتبه في هذا الموضوع كلامًا فارغ”.

وأضاف: “هذا ما قاله بالحرف وإنه يتمنى أن يتاح له من العمر ليعيد فيه كتابة أشياء كثيرة، وعلق على كتاب الأغاني ظنًا منه أنه كتاب تاريخ وكتاب الأغاني ليس كذلك هو كتاب أخبار يــراد منه الإمتاع ولا يراد منه الحقائق التاريخية”.

وأكمل: “الدليل على ذلك أنه يروي الاخبار ولا يثق بصحتها، والصورة التي ظهرت بكتاب الأغاني رسمت صورة للمجتمع العربي في الجزيزة ليست صحيحة”.

الدكتور مختار الغوث: كتاب "الأغاني" رسم صورة غير صحيحة للمجتمع العربي في الجزيرة #مختار_الغوث_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/Iaz9j3uhtu — الليوان (@almodifershow) March 30, 2023

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