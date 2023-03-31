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الغوث: نحن الآن لا نستشعر إعجاز القرآن الكريم كما كان يستشعره العرب الأولون لهذا السبب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس 2023 - 1:24 مساءً

قال الدكتور مختار الغوث، الكاتب والمتخصص في اللغة العربية، أننا نحن الآن لا نستشعر إعجاز القرآن الكريم كما كان يستشعره العرب الأولون.

وأضاف الغوث خلال ظهوره ببرنامج “الليوان” الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “نحن لا نستشعره لأننا لا نتكلم اللغة التي يتحدثون بها، واللغة التي نزل بها القرآن وأخذت منها اللغة ليس هي البيئة التي نعيشها الآن”.

وأشار، أننا نحن نعرف معاني المفردات المعجمية الكلية، لكن لا نعرف أصل اشتقاقها.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس 2023 - 1:24 مساءً
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wafaa elshahat

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