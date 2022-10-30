أبرز الموادالرياضة

الفائز بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات محمد الجابر: سأخصص 900 ألف ريال للاستثمار

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 أكتوبر 2022 - 11:22 مساءً

قال محمد الجابر، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات، أنه اشترى الدراجة على حسابه فيما شكر نادي الاتفاق، مؤكدًا، أنه سيخصص حوالي 900 ألف ريال للاستثمار.

وأكد، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات، في تصرحيات تلفزيونية عبر قناة الراصد: “أعتبر نفسي ساحر، والمليون سيكونون عبارة عن 100 ألف تصليحات ذاتية والـ 900 ألف استثمارات وننتظر العائد فيما بعد”.

 

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 أكتوبر 2022 - 11:22 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى