الفالح : سنوفع اليوم 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين شركات ومؤسسات سعودية وعمانية

المناطق_الرياض

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن منتدى الاستثمار السعودي العماني سيشهد اليوم (الأربعاء)، توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودية والعمانية.

وأضاف “الفالح”، خلال كلمته في المنتدى، أن الاتفاقيات والمذكرات ستكون حول عدة مجالات منها النفط والبتروكيمياويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل وريادة الأعمال والثروة السمكية وغيرها من الاتفاقيات.

يذكر أن المنتدى يناقش أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وعمان، واستعراض الاستثمارات المرتبطة برؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 ، كما يتضمن معرضا لأبرز الصناعات في البلدين.