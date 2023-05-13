الفالح يلتقي وزير الاستثمار الإندونيسي

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التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أمس، معالي وزير الاستثمار الإندونيسي باهليل لاهاداليا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمواصلة وتنمية النشاطات الاستثمارية السعودية في إندونيسيا وكذلك الاستثمارات الإندونيسية في المملكة.

كما يسعى الجانبان إلى تعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والاتفاق على أهمية العمل في سبيل كل ما من شأنه تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين.

الجدير بالذكر أن جمهورية إندونيسيا من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ومنها السعودية لكونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والسابع في العالم.