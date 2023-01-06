“الفاو”: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لمستوى قياسي في 2022

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، اليوم الجمعة” إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا حول العالم، بلغ 143.7 نقطة في 2022، بزيادة 14.3 بالمئة عن عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيلات عام 1990.

وكان المؤشر قد ارتفع 28 بالمئة في عام 2021 على أساس سنوي مع تعافى الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة.

وارتفعت أسعار الغذاء بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي جراء مخاوف من تعطل حركة التجارة عبر البحر الأسود، قبل أن تتقلص الارتفاعات بعد ذلك لأسباب من بينها توفير ممر لصادرات الحبوب من أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة فضلا عن آفاق تحسن الإمدادات في الدول المنتجة.

وفي ديسمبر، هبط المؤشر للشهر التاسع على التوالي إلى 132.4 نقطة مقابل قراءة معدلة إلى 135.00 نقطة لشهر نوفمبر تشرين الثاني. وكان تم إعلان قراءة نوفمبر تشرين الثاني عند 135.7 نقطة.

وأوضحت الفاو أن تراجع المؤشر في ديسمبر جاء نتيجة لانخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، إلا أن الزيادات الطفيفة في أسعار السكر ومنتجات الألبان حدت من التراجعات.