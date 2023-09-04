الفتح: البريكان أصرّ على الرحيل إلى الأهلي

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أصدر نادي الفتح بيانًا صحفيًا يوضح فيه كواليس عملية انتقال مهاجمه فراس البريكان إلى الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب طلب إنهاء عقده والرحيل عن صفوف الفريق.

وأعلن الأهلي، تعاقده رسميا، مساء الأحد، مع المهاجم فراس البريكان قادما من الفتح، وبعقد لخمس سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقال نادي الفتح في البيان: “يودّ مجلس إدارة نادي الفتح أن يوضح للجمهور الفتحاوي والشارع الرياضي، ملابسات انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم فراس البريكان إلى صفوف النادي الأهلي”.

وأضاف: “يؤكد مجلس الإدارة أن اللاعب فراس البريكان حظي بدعم جميع الفتحاويين وسط حرص كبير على إبقائه ضمن صفوف الفريق وتوفير كافة الأجواء له من أجل مواصلة رحلة التألق التي بدأها في الفتح، وتوجهًا بأن يكون المهاجم الأول للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم”.

واستكمل: “وكان دعم اللاعب من منطلق حرص إدارة الفتح على مساندة الكوادر الوطنية بما يخدم المنتخبات التي تمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية رغم الفرصة الكبيرة السانحة للأندية بتسجيل 8 محترفين أجانب، وبعد عودة اللاعب من مونديال قطر، حرصت إدارة النادي على تجديد عقده لمدة خمس سنوات بقيمة عقد يعتبر هو الأعلى للاعب سعودي في تاريخ النادي مع إصرار اللاعب ووكيل أعماله بوجود شرط كسر عقد رغم أن إدارة الفتح لا تفضل وجود مثل هذه الشروط بعقود اللاعبين ولكن حرصًا منها على الإبقاء على نجوم الفريق وافقت على هذا الشرط”.

وأضاف الفتح في البيان: “ومع رحلة التحول التي تشهدها الرياضة السعودية، والانتقالات التي تتم بأرقام ضخمة، تفاجأت إدارة النادي بطلب اللاعب إنهاء تعاقده واستعداده لدفعه بند كسر العقد، وسط إصرار منه على الرحيل قبل نهاية الفترة بأيام قليلة جدًا”.

وتابع: “ونحن إذ نوضح هذا الأمر فهو من منطلق الشفافية التي اعتدنا التعامل بها مع جماهيرنا الوفية وجماهير الوسط الرياضي السعودي بشكل عام، مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للاعب فراس البريكان في وجهته الجديدة”.