الفتح ضد الاتحاد.. التشكيل المتوقع والموعد والقنوات الناقلة 

الفتح ضد الاتحاد، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضد نظيره نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد

ومن المقرر، أن تقام مباراة الاتحاد ضد نظيــره نادي الفتح في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مباراة الفتح والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

الاتحاد، يأمل في مواصلة انتصاراته بعد الفوز الغالي على نادي النصر، خلال الجولة الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك من أجل التقدم الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب و المنافسة على اللقب المحلي.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفـــريق الأول لكرة القــــدم بنادي الهلال، ضد الاتفاق في بالدوري، ومن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجـــميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي.

في خط الوسط الإرتكاز: كورنادو، برونو هنريكي.

في خط الوسط المهاجم: هليدر كوستا، كمارا، عبدالرحمن العبود.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

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