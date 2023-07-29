الفتح يختتم معسكر النمسا

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اختتم فريق الفتح اليوم السبت برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة هاجنبرج بالنمسا واستمر لعشرين يوماً بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي سلافن بيليتش؛ استعداداً للموسم الرياضي 2023 – 2024.

وجاء ختام المعسكر من خلال التدريب الصباحي الذي أجراه الفريق، واشتمل على تدريبات متنوعة بين لياقية وفنية، وقسم المدير الفني بيليتش اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وأجرى تدريبات متنوعة قبل أن يختتم المران بمناورة شهدت حماساً كبيراً من قِبل اللاعبين.

وتقرر أن تعود بعثة الفريق الفتحاوي إلى المملكة غداً الأحد، على أن يخلد اللاعبون إلى راحة لمدة ثلاثة أيام يعودون بعدها لبدء مرحلة جديدة من الإعداد في معقل الفريق بالأحساء.