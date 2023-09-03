الفتح يصعق الأهلي بخماسية

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ألحق نادي الفتح أول هزيمة بالأهلي في دوري روشن هذا الموسم، بعدما فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل هدف الأهلي غابري فيغا في الدقيقة 6، فيما سجل خماسية الفتح كل فراس البريكان “ركلة جزاء” ، ولوكاس زيلارايان ومراد باتنا “هدفين”، وسفيان بن دبكة في الدقائق 21 و58 و89 و90 3 و90 14 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، بينما يرتفع رصيد الفتح إلى 8 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب العام.

الشوط الأول:

بدأت أحداث اللقاء بهجوم أهلاوي وفي المقابل عاد لاعبو الفتح إلى الدفاع مبكرًا في محاولات لإيقاف نجوم الأهلي.

الضغط الأهلاوي المبكر أتى ثماره سريعًا بعدما نجح النجم الإسباني الشاب غابريل فيغا في تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، مستغلاً تنفيذ رياض محرز لركلة حرة، تابعها في مرمى الفتح.

وحاول لاعبو الفتح إظهار ردة فعل بعد تسجيل الأهلي لهدفه الأول، لكن دفاع المنافس تصدى لكل هجماتهم.

وفي الدقيقة 21، نجح لاعبو الفتح في ترجمة هجماتهم لهدف بعدما سجل فراس البريكان التعادل من ركلة جزاء نفذها ببراعة في شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

بعد تسجل الفتح لهدف التعادل هدأت حدة المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب لعدة دقائق في ظل سيطرة حالة من الحذر.

وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط، عاد الأهلي ليكرر محاولاته عبر جناحه الجزائري رياض محرز والإسباني الشاب فيغا خاصة أنهما كان من أنشط العناصر في اللقاء في قسمه الأول.

ولجأ الأهلي إلى سلاح التصويب من خارج منطقة الجزاء وأخطرها عن طريق محمد المجحد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وفي المقابل اعتمد الفتح على الهجمات المرتدة السريعة وإرسال الكرة خلف مدافعي الأهلي مثلما حدث في لقطة ركلة الجزاء المحتسبة.

وفي الدقيقة 45 2، كاد الفتح يخطف هدف التقدم بعد ركلة حرة نفذها مراد باتنا بشكل رائع لكن تصدى لها ميندي ببراعة.

وفي الدقيقة 45 6، اقترب آلان سانت ماكسيمين من تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد مراوغة وتسديدة رائعة من على حدود المرمى لكن حارس الفتح جاكوب تصدى بشكل جيد.

الشوط الثاني:

بدأ القسم الثاني من اللقاء بهجمات متبادلة من الفريقين على أمل أن يخطف أي منهما هدفًا يضعه في المقدمة لكن تألق الحارسين وقف حائلاً أمام رغبة التسجيل المبكر.

ومع التقدم في الوقت بدأ فريق الفتح في التراجع للدفاع وسنحت الفرصة لنجوم الأهلي من مواصلة ضغطهم على أمل تسجيل الهدف.

وعلى عكس سير اللقاء تمكن الفتح من خطف هدف التقدم في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب لوكاس زيلارايان الذي سجل الكرة بسهولة بعد أسيست أكثر من رائع من قبل فراس البريكان.

بعد هدف الفتح، استعاد الأهلي شراسته الهجومية مجددًا لكن وجد دفاعًا محكمًا من قبل لاعبي المنافس.

وفي الدقيقة 80، أهدر نجوم الأهلي هدفًا محققًا بعدما سدد رياض محرز لكن مدافع الفتح نجح في إخراجها من على خط المرمى.

ونجح الفتح في فرض سيطرته على مجريات الأمور في نهاية الشوط وغلق المساحات أمام مفاتيح اللعب في الأهلي خاصة أنهم يمتلكون المهارات والقدرة على إنهاء أنصاف الفرص.

وفي الدقيقة 89، تمكن الفتح من إنهاء أي آمال للأهلي بالتعادل بعدما سجل مراد باتنا الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 90 3، أضاف باتنا الهدف الرابع للفتح مستغلاً خطأً كبيرًا من خط دفاع الأهلي، الذي أهداه الكرة، ليسدد الكرة بسهولة في شباك ميندي.

وفي الدقيقة 90 12، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفتح وأشهر البطاقة الحمراء على لاعب الأهلي ديميرال بسبب تدخله، وتصدى لها سفيان بن دبكة مسجلًا الهدف الخامس للفتح وسط انهيار تام لدفاع الأهلي.