الفتح يضم دجانيني مهاجم الرأس الأخضر

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أعلن نادي الفتح عن التعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس حتى 2025 قادمًا من طرابزون سبور التركي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الفتح اليوم الخميس.

وقال الفتح على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “كل اللي راح قادرين نجيب مكانه. دجانيني فتحاوي”.

وكان الفتح يسعى لتعويض انتقال المهاجم فراس البريكان إلى الأهلي.

ويملك دجانيني البالغ من العمر 32 عاما خبرة كبيرة بالملاعب السعودية حيث سبق له اللعب في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد لعدم استلام رواتبه في فترة توقف المسابقات بسبب جائحة كورونا.

ولعب دجانيني على سبيل الإعارة في الشارقة الإماراتي في 2023.