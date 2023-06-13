الفتح يعين نيكولا إنوسنتين مديرا رياضيا

المناطق-متابعات

عين نادي الفتح، الإيطالي نيكولا إنوسنتين مديرًا رياضيًا، طبقاً لما نشره حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

ولعب نيكولا صاحب الـ46 عامًا، خلال مسيرته الكروية في عدد من الدول بمقدمتها إيطاليا، ألمانيا، سكوتلاندا، والولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأحداث الرياضية والبرامج الدعائية، إذ انطلق 2011 برحلته في الإدارة التنفيذية لكرة القدم، بمنصب رئيس التوظيف مع بولونا الإيطالي.

وتخرج الإيطالي نيكولا من جامعة بوسطن الأمريكية، قبل أن ينتقل إلى الجانب الإداري من كرة القدم، وساهم بشكل كبير في تطوير العلامة التجارية لعدد من العلامات التجارية الرياضية، وامدت شبكة علاقته إلى الصين، روسيا، قطر، أستراليا، والهند.

وفي عام 2019، كانت أولى زيارات الإيطالي إلى السعودية والتي تكررت كثيرًا، لتطوير عدة مشاريع تابعة لوزارة الرياضة، وبالتحديد أكاديمية مهد.

يذكر أن الإيطالي نيكولا إنوسنتين، تم اختياره من قبل «فيفا» ليكون ضمن 39 مديراً تنفيذياً في برنامجه لدبلوم الأندية.



وأنهى الفتح الدوري في المركز السادس، بالفوز في 13 مباراة وخسارة مثلها والتعادل في 4 جامعًا 43 نقطة.