الفتح يفرض التعادل على الفيحاء والتعاون يهدر فرصة الابتعاد بالمركز الرابع

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تعادل الفيحاء 2-2 مع ضيفه الفتح في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وتقدم الفتح للمركز السادس مؤقتا برصيد 42 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز السابع.

افتتح فاشون ساكالا التسجيل للفيحاء في الدقيقة 29 حين تلقى تمريرة رائعة من عبدالحميد صابيري لينطلق نحو منطقة الجزاء ويطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب سكنت شباك الفتح.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، أدرك الفتح التعادل حين أرسل سعيد باعطية تمريرة عرضية قابلها جانيني بتسديدة مباشرة من مدى قريب.

وأطلق صابيري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضع الفيحاء في المقدمة مجددا في الدقيقة 69.

لكن الجزائري سفيان بن دبكة عادل النتيجة للفتح مجددا في الدقيقة 76 بعدما هيأ سالم النجدي الكرة بضربة رأس ليحولها في شباك الفيحاء.

وفي نفس التوقيت تعادل الرياض سلبيا مع ضيفه التعاون الذي استمر في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الخامس الذي يواجه الاتفاق غدا.

ويحتل الرياض المركز 14 برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط قبل استكمال مباريات الجولة غدا الجمعة وبعد غد السبت.

ولم تشهد المباراة فرصا خطيرة من الجانبين رغم سيطرة التعاون على اللعب، إذ مرت تسديدة قوية من محمد الكويكبي في الدقيقة 17 أعلى العارضة.

وكاد كريستيان جوانكا أن يخطف نقاط المباراة للتعاون حين أطلق تسديدة منخفضة في الدقيقة 66 لكنها ارتطمت بالقائم