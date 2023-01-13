“الفحص الدوري للسيارات” يوضح طريقة حجز المواعيد

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أعلن الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات في كافة أنحاء المملكة، اليوم، طريقة حجز مواعيد فحص المركبات، موضحا أهمية الفحص الدوري.

وأورد “الفحص الدوري” أنه يمكن احجز موعد لفحص مركبتك على الرابط التالي ( هنا ) ويتمكن المستخدم من حجز أو تعديل أو إلغاء موعد، عبر الرابط.

خدمات الفحص الفني للسيارات

فيما أوضح الموقع الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات أن هناك 30 محطة في أنحاء المملكة كافة، لخدمة المستفيدين، تضم أكثر من 400 مهندس وفني سعودي محترف.

وحدد الموقع خطوات فحص المركبات وهي كالآتي:

1- زيارة إحدى محطات الفحص الفني الدوري.

2- تسجيل بيانات المركبة والدفع.

3- فحص المركبة من خلال فريق متخصص.

4- استلام نتيجة الفحص.

نظام المرور ولائحته

وتخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها التي تسير على الطرق للفحص الفني وفقاً لما نص عليه التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام، والأنظمة ذات الصلة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.

ويمكن معرفة المزيد عن الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات بالمملكة من خلال زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط: ( هنا ).