الفراج يوجه نصيحة لمسؤولي الرياضة بشأن قضايا المحترفين بدوري روشن

وجه الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج «أكشن يا دوري» رسالة لمركز التحكيم الرياضي السعودي ومسؤولي الرياضة، في ظل العديد من القضايا المرتبطة بالمحترفين الأجانب بدوري روشن.
وأضاف الفراج،أنه يجب تحويل جميع قضايا دوري المحترفين يجب أن تذهب لمحكمة «كاس» بسبب تهيئة الشارع الرياضي.
#وليد_الفراج في رسالة لمركز التحكيم الرياضي السعودي ومسؤولي الرياضة : قضايا دوري المحترفين يجب أن تذهب لمحكمة " كاس" 👀 #حمدالله #النصر#محمد_كنو #الهلال#الاتحاد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 10, 2022