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الفراج يوجه نصيحة لمسؤولي الرياضة بشأن قضايا المحترفين بدوري روشن

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 5:01 مساءً

وجه الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج «أكشن يا دوري» رسالة لمركز التحكيم الرياضي السعودي ومسؤولي الرياضة، في ظل العديد من القضايا المرتبطة بالمحترفين الأجانب بدوري روشن.

 

وأضاف الفراج،أنه يجب تحويل جميع قضايا دوري المحترفين يجب أن تذهب لمحكمة «كاس» بسبب تهيئة الشارع الرياضي.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 5:01 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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