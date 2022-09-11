الفراج يوجه نصيحة لمسؤولي الرياضة بشأن قضايا المحترفين بدوري روشن

وجه الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج «أكشن يا دوري» رسالة لمركز التحكيم الرياضي السعودي ومسؤولي الرياضة، في ظل العديد من القضايا المرتبطة بالمحترفين الأجانب بدوري روشن.

وأضاف الفراج،أنه يجب تحويل جميع قضايا دوري المحترفين يجب أن تذهب لمحكمة «كاس» بسبب تهيئة الشارع الرياضي.