الفرج والدوسري يقودان تشكيل المنتخب السعودي أمام كرواتيا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الكرواتي، اليوم الأربعاء، في الصدام الودي الذي يجمع الفريقين ضمن استعداداتهما لخوض منافسات مونديال قطر 2022، الذي ينطلق خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر.

تشكيل المنتخب السعودي أمام كرواتيا في المواجهة الودية

ويبدأ هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، المباراة أمام كرواتيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي

خط الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري

موعد مباراة السعودية وكرواتيا الودية استعدادا لمونديال قطر 2022

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة بين السعودية وكرواتيا الودية استعدادا لمونديال قطر 2022، عند تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على استاد الأمير فيصل بن فهد «الملز».

معلق مباراة السعودية وكرواتيا والقنوات الناقلة

وسيكون معلق مباراة السعودية وكرواتيا فهد العتيبي على قناة SSC1 HD، وستكون هذه هي البروفة الأخيرة للمنتخبين قبل التوجه إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم 2022.