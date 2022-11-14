الفرج يوجه رسالة خاصة لـ الجماهير السعودية قبل المونديال

طمئن سلمان الفرج، نجم نادي الهلال، والمنتخب السعودي، الجماهير قبل إنطلاق مونـديال قطر 2022، حيث وجه رسالة خاصة لمحبي الأخضر، بالتزامن مع استعداد الصقور لـ “كأس العالم” الذي سيقام خلال أيام.

ومن المقرر، أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بطولة كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط؛ والمرة الثانية في قارة آسيا، بعد استضافة مونديال 2002، في كــوريا الجنوبية واليابان.

قرعة المونديال، يقع الأخضر السعودي ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث سينطلق المونديال في 20 نوفمبر، ويمتد حتى 18 ديسمبر.

في تصريحات نقلتها شبكة “الصقور الخضر”، وجه سلمان الفرج رسالة لـ “الجماهير السعودية”، ووعدهم بالقتال من أجل التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، مؤكدًا أن مجموعتهم صعبة، لكنهم سيحاولون تقديم نتائج جيدة.

وأعرب عن سعادته بوجوده في القائمة النهائية، قائلًا: ” أشعر بالفخر الكبير، بتمثيل منتخب بلادي في المونديال لثاني مرة”، مُشيرًا، أن هدفه في مرمى منتخب مصر في النسخة الماضية هو اللحظة الأفضل في حياته.