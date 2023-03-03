الفرق التطوعية بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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تشارك الفرق التطوعية بمنطقة تبوك، مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جهودها في تعزيز الوعي الوقائي لدى المواطنين من خلال أجنحتهم ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة هدف ووقاية”، وذلك بمجمع بارك مول التجاري.

وتهدف المشاركة إلى تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الفرق في مجال البحث والإنقاذ، والتثقيف بطرق ووسائل السلامة،إلى جانب استقطاب المهتمين بالأعمال التطوعية، لتأهيلهم للانضمام والمشاركة في تحقيق أهداف العمل التطوعي.

يذكر أن الفرق المشاركة في المعرض هي: نبض الحياة ، والسلامة النسائي، وإنجاد، وبرق، وساعد، وفريق نجوم التطوع للبحث والإنقاذ.