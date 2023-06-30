الفرق الصحية التطوعية تقدم خدماتها لضيوف الرحمن في المسجد الحرام

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هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية الفرق الصحية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية والإرشادات الصحية لحجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع الفرق التطوعية على جميع مواقع المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي أهمية توفير جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية وتحديد مواقع متعددة داخل المسجد الحرام وساحاته لتقديم خدمة الإسعافات الأولية والإرشادات الصحية ضمن حملة الرئاسة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في عامها الحادي عشر لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030) لخدمة ضيوف الرحمن.