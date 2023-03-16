“الفرق المتأهلة ونظام اللعب والموعد”.. كل ما تريد معرفته عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتقل دوري أبطال أوروبا 2022_2023، إلى مرحلته التالية، مع بقاء ثمانية فرق فقط في مسابقة الأندية الأوروبية النخبة وتم تأكيد التشكيلة في قرعة ربع النهائي.

عاد تشيلسي في مباراة الإياب ضد بوروسيا دورتموند على ملعب ستامفورد بريدج، في العام الماضي ووصلوا أيضًا إلى ربع النهائي في هذه السنة، حيث سقطوا أمام الفائز النهــائي ريال مدريد.

على صعيد آخر، اختتم بنفيكا بشكل قاطع طريقه بالفوز 5-1 في مباراة الإياب على كلوب بروج، حيث تأهل الفريق البرتغالي إلى ربع النهائي مرتين متتاليين لأول مرة هذا القرن.

وبالمثل، حطم مانشستر سيتي جرافات لابيزيج، حيث سجل إيرلينج هالاند خمسة أهداف ليصـــبح هداف البطولة هذا الموسم، كماما نجح نابولي في التأهل بشكل مريح، بفوزه على فرانكفورت 3-0 في مباراة الإياب، مدفوعًا بهدفين من فيكتور أوسيمين.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

1_تشيلسي

2_بنفيكا

3_ميلان

4_بايرن ميونيخ

5_مانشستر سيتي

6_انتر ميلان

7_ريال مدريد

8_نابولي

ستشارك الفرق الثمانية في القبعة في نيون، سويسرا، يوم الجمعة 17 مارس، مع الوقت المحدد والذي لم يتحدد بعد، وفي القرعة، يمكن لأي فريق مواجهة أي فريق آخر، لا توجد بذور أو قيود جغرافية في هذه المرحلة: يمكن أن يحدث أي شيء.

الفريق الأول الذي يتم سحبه في كل مباراة سيلعب على أرضه أولاً، بينما يلعب الفريق الثاني على أرضه في مباراة الإياب.

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