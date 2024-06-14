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الفرق النسائية بالزمازمة تنفذ مبادرة “يدًا بيد” لتوزيع ماء زمزم على ضيوف الرحمن المنومين بالمستشفيات

14 يونيو 2024 - 10:34 مساءً

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نفذت الفرق النسائية بشركة الزمازمة مبادرة إنسانية تحت عنوان “يدًا بيد” ، حيث تم توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على مرضى ضيوف الرحمن المنومين بمستشفيات العاصمة المقدسة.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لقيم العطاء والتكافل مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وتهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للحجاج الذين يعانون من مشكلات صحية خلال فترة الحج، مما أضفى توزيع ماء زمزم جوًا من الطمأنينة والراحة على قلوب المرضى.

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وتسعى مبادرة “يدًا بيد” إلى تعزيز التكافل المجتمعي للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن أثناء موسم الحج.

 

14 يونيو 2024 - 10:34 مساءً
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