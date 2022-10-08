الفرق بين الاكتئاب العادي والموسمي.. أعراض خطيرة

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الاكتئاب هو اضطراب نفسي شائع يؤدي إلى ارتباك كبير في الحياة اليومية، وتشارك العديد من العوامل النفسية والبيولوجية والبيئية في حدوثه.

من أعراضه الحزن وفقدان اللذة، ويؤدي المزاج المكتئب إلى نظرة متشائمة للعالم وللنفس.

يستمر الاكتئاب لأكثر من أسبوعين وله تأثير كبير على الحياة اليومية “قلة النوم، واضطرابات الشهية والرغبة الجنسية، وفقدان الأداء الفكري، والعزلة”. والإرادة وحدها لا تجعل الخروج منه ممكناً، لهذا يجب معالجته حتى لا يصبح معقدًا أو مزمنًا.

وكشف الدكتور محمد عادل استشاري الطب النفسي المصري الفروق بين الاكتئاب العادي والموسمي وأهم أعراضهما.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”، إن أعراض الاكتئاب العادي تتمثل في الامتناع عن تناول الطعام أو النوم وليس لها وقت ثابت على مدار العام، أما الاكتئاب الموسمى وخاصة “الشتوي” يتناول فيه المريض الطعام بكثرة وينام لفترات طويلة، ويصاب بزيادة الوزن ويشعر دائما بالمزاج المتقلب والنعاس المستمر خلال فترة محددة ويشعر به الشخص كل عام في هذا الوقت.